Ο Άντονι Ιραόλα είναι και επισήμως, πλέον, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, καθώς ανακοινώθηκε η πρόσληψή του με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Η φετινή σεζόν δεν ήταν καλή για τους «κόκκινους» καθώς απέτυχαν σε όλους τους στόχους τους σε Αγγλία και Ευρώπη, με αποτέλεσμα η διοίκηση να αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή. Και έγινε.

Ο Άρνε Σλοτ αποχώρησε πριν λίγες μέρες και αυτός που τον αντικαθιστά είναι ο Ιραόλα, ο οποίος εντυπωσίασε με τη δουλειά του στη Μπόρνμουθ την τελευταία τριετία. Έτσι, το όνομά του ήταν πάνω-πάνω στη λίστα της Λίβερπουλ και οι συζητήσεις δεν κράτησαν πολύ.

Ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός συμφώνησε με τους «κόκκινους» για συμβόλαιο ως το 2028 και την Πέμπτη (4/6) η πρόσληψή του επισημοποιήθηκε με τη σχετική ανακοίνωση του κλαμπ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Φυσικά γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.

Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω», τόνισε ο Ιραόλα στις πρώτες του δηλώσεις.