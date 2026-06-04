Για την καθημερινή του ζωή με την Κατερίνα Γερονικολού μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αποκαλύπτοντας ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει, αφού τα γεύματά τους τα αναλαμβάνει εταιρεία με την οποία συνεργάζονται.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο φορτωμένο του πρόγραμμα και στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχει. Όπως είπε, του αρέσει η μαγειρική και ιδιαίτερα το ψήσιμο, με το οποίο ασχολείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα, όταν οι ρυθμοί του είναι πιο χαλαροί.

Όπως είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει, αλλά μάλλον είμαι και εγώ πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω συνήθως κανένα ψάρι. Μου αρέσει πολύ το ψήσιμο».