Η Κατερίνα Γερονικολού το βράδυ της Τρίτης ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου μίλησε για την προσωπική της στάση απέναντι στον γάμο, την έννοια της ελευθερίας στις σχέσεις και τις αξίες που δίνει προτεραιότητα στην καθημερινότητά της.

«Ποτέ δεν μ’ είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι για εκείνη έχει μεγαλύτερη σημασία η συνειδητή καθημερινή επιλογή να βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο, παρά οι κοινωνικές συμβάσεις. «Θέλω την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί. Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω “δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω”. Και μπορώ να φύγω», ανέφερε.

Σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο τέλος μιας σχέσης, η ίδια απάντησε ότι κομβικό ρόλο παίζουν η εμπιστοσύνη και η κοινή πορεία ζωής. «Το να μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση».