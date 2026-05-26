Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκρινε ένοχο τον 31χρονο από τα Χανιά για την υπόθεση βιασμού νεαρής γυναίκας σε beach bar στα Φαλάσαρνα, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το καλοκαίρι του 2022.

Η απόφαση κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την καταδίκη του κατηγορούμενου. Από την πλευρά της υπεράσπισης κατατέθηκε αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών, ωστόσο το δικαστήριο το απέρριψε.

Η ποινή κάθειρξης που επιβλήθηκε στον 31χρονο είναι συνολικά 12 έτη, από τα οποία θα αφαιρεθεί το διάστημα προσωρινής κράτησής του, ενώ η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα Δευτέρας 1/08/2022, μία 19χρονη -τότε- κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία γνωστού beach bar στην Κίσαμο από τον -τότε- 27χρονο.

Η κοπέλα είχε εντοπιστεί σε κακή κατάσταση από συγγενικά της πρόσωπα και λίγο αργότερα μετέβη στην Υποδιεύθυνση ασφαλείας, όπου κατέθεσε μήνυση.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε, λίγες ημέρες αργότερα, ενώπιον εισαγγελέως και ανακρίτριας, κατηγορούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε ασέλγεια, με το τελευταίο κεφάλαιο να γράφεται σήμερα στη δικαστική αίθουσα.