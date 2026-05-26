Σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης περιόδου για την ελληνική οικονομία, εστιάζοντας σε ανάπτυξη, επενδύσεις και τεχνολογική μετάβαση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα δεκαετία οφείλει να χαρακτηριστεί από έντονη δημιουργικότητα και μεταρρυθμιστική ορμή, με έμφαση στην παραγωγή και την καινοτομία, σημειώνοντας ότι η πρόοδος προϋποθέτει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της χώρας και των πολιτών της

«Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του τόνισε την ανάγκη συνέπειας, σχεδιασμού και συλλογικής αυτοπεποίθησης, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας συνολικά ως τόπων που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της εποχής

«Αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σοβαρότητα, με αυτοπεποίθηση και με σχέδιο. Δεν γεννηθήκαμε ως χώρα για να παρακολουθήσουμε την ιστορία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαμόρφωσε την ιστορία. Και στη νέα ενδιαφέρουσα εποχή που αναδύεται, οφείλουμε να είμαστε και πάλι παρόντες. Η Θεσσαλονίκη μπορεί, η Ελλάδα μπορεί και οι Έλληνες το αξίζουν»

Παράλληλα έκανε λόγο για ευθύνη της σημερινής γενιάς απέναντι στις επόμενες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας και της αποφυγής μετακύλισης βαρών στο μέλλον

«Ανήκω σε μια γενιά που παρέλαβε τον λογαριασμό που καλείται να πληρώσει και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία να μην περνάς τον λογαριασμό στα παιδιά σου».

Ο κεντρικός άξονας της ομιλίας του αφορούσε τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο. Όπως σημείωσε, η χώρα έχει αφήσει πίσω της τη φάση της επιβίωσης και κινείται πλέον προς μια περίοδο ανάπτυξης με έμφαση στις επενδύσεις και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται σταθερή πορεία χωρίς παλινδρομήσεις προς παλαιότερες οικονομικές λογικές

Σε πιο πολιτικό επίπεδο ανέφερε ότι οι επιλογές για τη χώρα είναι δύο, είτε σταθερή προσαρμογή σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό πλαίσιο είτε επιστροφή σε λογικές εσωστρέφειας και στασιμότητας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις του λαϊκισμού και της πολιτικής χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο

«Και μέσα σε αυτή τη νέα εποχή η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Ή θα κινηθεί με αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και στρατηγικό σχέδιο ή θα κοιτάει διαρκώς τον εαυτό της στον καθρέφτη και θα μένει κλεισμένη. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού.

Στις εποχές όπου η πολιτική παρουσιαζόταν ως θέαμα, όχι ως ουσία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε στο παρελθόν. Πρέπει να κλειδώσουμε όσα πετύχαμε, να τα θωρακίσουμε, να τα καταστήσουμε μη αναστρέψιμα…. Σήμερα έχουμε ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τις προϋποθέσεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ότι απλά για την ανάκαμψη που διεκδικούσαμε 7, 8, 10 χρόνια πριν. Μπορούμε να πετύχουμε μια πολύ μεγάλη συγκρότηση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν συζητάμε με όρους επιβίωσης. Συζητάμε με όρους πραγματικής και ρεαλιστικής προοπτικής».

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της και αντιμετωπίζεται πλέον με μεγαλύτερη αξιοπιστία στο εξωτερικό, στοιχείο που χαρακτήρισε καθοριστικό για την εθνική στρατηγική

«Η διαφοροποίηση είναι ότι αυτή τη φορά υπήρχε σχέδιο, πυξίδα, σταθερότητα, και υπήρχε και ηγεσία. Υπήρχε πολιτική βούληση να αλλάξουν πράγματα, που για δεκαετίες τα θεωρούσαμε, έως και αδύνατο να αλλάξουν»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε τομείς όπως η άμυνα, οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά και με αναβαθμισμένο ρόλο στις διεθνείς διεργασίες

«Και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί η αξιοπιστία είναι εθνικό κεφάλαιο. Χτίζεται δύσκολα, χάνεται εύκολα… Μια οικονομία αδύναμη, δύσκολα μπορεί να στηρίξει ισχυρή εξωτερική πολιτική, αξιόπιστη άμυνα …. Η θέση της Ελλάδας σήμερα είναι ισχυρότερη. Είναι ισχυρότερη ακριβώς επειδή η οικονομία της είναι ισχυρότερη. Ακριβώς επειδή έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Και επειδή πλέον μπορεί να συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ενεργειακή της σημασία και τη στρατηγική της θέση σε μία συνολική και συνεκτική εθνική στρατηγική».

Απαντώντας σε κριτική για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, παρουσίασε στοιχεία για τη μείωση και τις πρόωρες αποπληρωμές, κάνοντας λόγο για σημαντική δημοσιονομική βελτίωση και μείωση του κόστους εξυπηρέτησης

«Το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη εδώ και λίγα χρόνια»

«Κάθε ένα δισ. που πληρώνουμε δημιουργεί εξοικονόμηση 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισ. ευρώ».

«Με τις πρόωρες αποπληρωμές έχουμε γλιτώσει ήδη πάνω από 800 εκατομμύρια σε τόκους και θα κάνουμε άλλα 19,5 δισ. πρόωρες αποπληρωμές. Πρακτικά δηλαδή θα έχουμε θωρακίσει το 2032».

«Επίσης, να πω, ότι έχοντας απασφαλίσει έτσι τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσουμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Η χώρα αλλάζει».

Στο πεδίο του χρηματοπιστωτικού συστήματος ανέδειξε τη βελτίωση της τραπεζικής πιστωτικής επέκτασης, σημειώνοντας ότι η εικόνα της οικονομίας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια

«Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2022 μέχρι το 2025, η Ελλάδα είχε μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις 10,9%».

«Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία οικονομία που παλεύει απλώς να επιβιώσει και σε μία οικονομία που έχει ξαναβρεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της».

Συγκρίνοντας τα σημερινά δεδομένα με το 2019, περιέγραψε τη μετάβαση της χώρας σε διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο, με βελτίωση σε βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως οι επενδύσεις και η ανεργία

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία ακόμη προσπαθούσε να κλείσει πληγές. Οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν έναν μέσο όρο 21% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 11%»

«Αν δούμε τις επενδύσεις, είμαστε στο 17% του ΑΕΠ. Δεν έχουμε ακόμα καλύψει τον δρόμο, αλλά τον καλύπτουμε… Η ανεργία ήταν το 2019 στο 17%. Σήμερα η ανεργία είναι στο 8% και πηγαίνει προς το ιστορικό χαμηλό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στροφή της οικονομίας προς την παραγωγή και τις εξαγωγές, υπογραμμίζοντας τη σταδιακή απομάκρυνση από το μοντέλο της υπερκατανάλωσης

«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητά για το πώς θα καταναλώσει ακόμα περισσότερο. Συζητά για το πώς θα παράγει περισσότερο. Πώς θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία και πώς θα μετατρέψει τη γνώση σε παραγωγική δυναμική».

Κλείνοντας, στάθηκε στις τεχνολογικές εξελίξεις και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή και να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος καινοτομίας

«Η Ελλάδα πρέπει να είναι στο τραπέζι και να συμμετέχει και να επηρεάζει. Να γίνει κόμβος ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομίας στην περιοχή μας».

Παράλληλα αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μέσω του gov.gr και στη διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση αφορά την πλήρη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς του δημοσίου και της οικονομίας

Τέλος, παρουσίασε έργα και παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία όπως ανέφερε συνθέτουν ένα ευρύ επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή.