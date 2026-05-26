Άμ,εση ήταν η αντίδραση κυβερνητικών πηγών μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Θησείο.

Οι κυβερνητικές πηγές εξαπολύουν πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επανεμφανίζεται πολιτικά χωρίς καμία διάθεση αυτοκριτικής, επαναφέροντας – όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη – πρακτικές και συνθήματα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «τόση επικοινωνία και διαφήμιση» γύρω από την ίδρυση του νέου κόμματος είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί ξανά ο Αλέξης Τσίπρας «το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος».

Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά, η σημερινή του πολιτική παρουσία «θυμίζει τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες τον καταψήφισαν». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), αλλά και στις πολιτικές δεσμεύσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Κυβερνητικοί κύκλοι υποστήριζαν ότι οι εξαγγελίες του νέου κόμματος περιλαμβάνουν «ακάλυπτες υποσχέσεις», ενώ παράλληλα κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα για «τοξικό πολιτικό λόγο».

Στο ίδιο πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι η κοινωνία ζητά «να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά», αφήνοντας αιχμές ότι η πολιτική πρόταση του νέου κόμματος επιχειρεί να επιστρέψει τη χώρα «πολλές δεκαετίες πίσω».