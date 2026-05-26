Το Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή του για το Μουντιάλ 2026 και σε αυτή βρίσκεται τόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, όσο και ο Αζεντίν Ουναΐ, πρώην του Παναθηναϊκού.

Καθημερινά οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοινώνουν τις αποστολές τους και την Τρίτη (26/5) ήταν η σειρά των Μαροκινών, οι οποίοι θα στηριχθούν και πάλι στον Ελ Κααμπί.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού, εκ των πρωταγωνιστών του Κόπα Άφρικα, είναι κανονικά στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026 και σε αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Ουναΐ, το όνομα του οποίου δεν υπήρχε στην προεπιλογή που είχε ανακοινώσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου…

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Μουνίρ Ελ Καζουί, Αχμέντ Ταγκναούτι

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Γιουσέφ Μπελαμαρί, Ναγιέφ Αγκέρντ, Τσαντί Ριάντ, Ίσα Ντιοπ, Ρεντουάν Χαλάλ, Ασράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ, Αγιούμπ Μπουαντί, Νιλ Ελ Αϊναουί, Σοφιάν Άμραμπατ, Αζεντίν Ουναΐ, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Καμπί, Μπραχίμ Ντίαθ, Γιασίν Ζεσίμ, Αγιούμπ Αμαϊμουνί

Εφεδρικοί: Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ, Αμίν Σμπαΐ, Μαρουάν Σαντάν