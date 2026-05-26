Για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που χτίζεται στον Βοτανικό μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος, τονίζοντας πως θα είναι με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου των «πράσινων» συνεχίζονται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ και σχετικά με το νέο «σπίτι» της ομάδας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Θα είναι με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν έχει κανένα άλλο, βλέπεις την Ακρόπολη», είπε ο Αλαφούζος και στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εργασίες που γίνονται.

«Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τον Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου», ήταν τα λόγια του.