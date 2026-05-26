Συναγερμός σήμανε στη διεθνή ναυτιλία μετά από πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, σε θαλάσσια περιοχή υψηλής στρατηγικής σημασίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, κοντά στην ίσαλο γραμμή, ενώ έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ.

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί στο πλήρωμα

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η προειδοποίηση της UKMTO

Το περιστατικό καταγράφηκε και από την UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Operations, η οποία εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για το δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, το πλοίο ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα.

Από τη Φουτζέιρα προς την Ινδία

Το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Το γεγονός ότι το πλοίο συνεχίζει την πορεία του δείχνει πως, παρά το πλήγμα και τη διαρροή καυσίμου, δεν έχει αναφερθεί απώλεια ελέγχου ή κατάσταση άμεσης εγκατάλειψης.

Ανησυχία για την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλος όγκος πετρελαίου και εμπορικών φορτίων.

Κάθε συμβάν σε δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο στην περιοχή προκαλεί άμεση ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ιδιαίτερα όταν αφορά εξωτερική έκρηξη και πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Οι αρχές παρακολουθούν την υπόθεση

Οι ελληνικές και διεθνείς αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη ούτε αν το περιστατικό αποδίδεται σε επίθεση, ατύχημα ή άλλη αιτία.

Το βασικό δεδομένο είναι ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του και η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.