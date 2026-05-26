Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο και την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα, εξαπολύοντας επίθεση τόσο για το παρελθόν της διακυβέρνησής του όσο και για την αξιοπιστία των σημερινών του δεσμεύσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα», υποστηρίζοντας ότι αυτό που παρουσιάζεται εδώ και μήνες ως νέο, στην πραγματικότητα είναι βαθιά παλιό.

«Πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο»

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά την παρουσίαση του νέου κόμματος, αναφέροντας ότι τα αποκαλυπτήριά του «πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο».

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί έτσι να αποδομήσει το βασικό αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα περί νέας αρχής και πολιτικής επανεκκίνησης, παρουσιάζοντας το εγχείρημα ως προσωπικό κόμμα που κουβαλά το βάρος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τα «καρφιά» για funds και κόκκινα δάνεια

Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των funds.

Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έφερε τα funds» παρά τις υποσχέσεις του για σεισάχθεια και διερωτήθηκε με ποια αξιοπιστία μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως εκείνος που θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια.

Με αυτή την αναφορά, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη επιχειρεί να χτυπήσει ένα από τα κεντρικά κοινωνικά σημεία της ομιλίας Τσίπρα, αμφισβητώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να πείσει για προστασία των δανειοληπτών.

Επίθεση και για τη φορολογία

Ανάλογα σκληρή ήταν η ανακοίνωση και για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι προτίμησε, όπως ανέφερε, να μη φορολογήσει τους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις και να επιβαρύνει τη μεσαία τάξη, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας»

Η Χαριλάου Τρικούπη επανέφερε και το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι με την πολιτική του πορεία συνέβαλε στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός «σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας» και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μεταπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει έτσι το ερώτημα πώς ο ίδιος άνθρωπος μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως φορέας της πολιτικής αλλαγής.

«Κάποτε ήρθε με τον λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η πολιτική αποτίμηση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα εμφάνιση Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η φράση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ταυτίσει το νέο εγχείρημα Τσίπρα όχι με ανανέωση, αλλά με παλαιές πρακτικές εξουσίας και σχέσεις με κέντρα επιρροής.

Η απάντηση για τα χρέη των κομμάτων

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες, επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, το κόμμα περνά στην αντεπίθεση, ρωτώντας γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μιλά για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ, τους απολυμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του και τις καταγγελίες του διαδόχου του στον ΣΥΡΙΖΑ περί «μαύρων ταμείων».

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Το ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης ζήτημα χρηματοδότησης του νέου πολιτικού φορέα Τσίπρα.

Στην ανακοίνωση καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να απαντήσει πώς χρηματοδοτεί ένα κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το πολιτικό μήνυμα της εκδήλωσης στο Θησείο στο παρασκήνιο οργάνωσης και χρηματοδότησης του νέου κόμματος.

Το αιχμηρό κλείσιμο με τους ΑΝΕΛ

Η ανακοίνωση κλείνει με αναφορά στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το 2015.

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται παλαιότερη φράση του Γ. Σιακαντάρη, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να ηγηθεί προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση «τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς».

«Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.