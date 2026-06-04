Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό στο λιμάνι του Σαουθάμπτον στη Βρετανία, κατά το οποίο, περισσότερα από 30 ολοκαίνουργια ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα της κινεζικής μάρκας Jaecoo, που ήταν σταθμευμένα στις αποβάθρες, τυλίχθηκαν στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.



Το γεγονός έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση, καθώς όπως έγινε γνωστό, όλα τα κατεστραμμένα οχήματα είχαν ήδη πωληθεί σε ιδιώτες, οι οποίοι τώρα κινδυνεύουν να χάσουν χιλιάδες λίρες. Η συνολική αξία των αυτοκινήτων που έγιναν στάχτη αγγίζει το 1 εκατομμύριο στερλίνες.



Η φωτιά πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις, με τους κατοίκους της περιοχής να ξυπνούν έντρομοι από αλλεπάλληλες εκρήξεις και ήχους από κόρνες, ενώ ο ουρανός καλύφθηκε από έναν πυκνό, τοξικό μαύρο καπνό.



Για την κατάσβεση επιστρατεύτηκαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα και ειδικές δυνάμεις, καθώς οι φωτιές σε μπαταρίες λιθίου είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβηστούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά τη θερμική διαφυγή.



Το timing της καταστροφής δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο για την Jaecoo, η οποία αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αυτοκινητοβιομηχανία στη Βρετανία, με το μοντέλο Jaecoo 7 να έχει κερδίσει το προσωνύμιο «το Range Rover του Temu» λόγω της χαμηλής τιμής του. Το περιστατικό συνέβη μόλις έναν μήνα πριν η Κίνα θέσει σε ισχύ αυστηρά, νέα εθνικά πρότυπα ασφαλείας για τις μπαταρίες, με σκοπό να εκμηδενίσει τον κίνδυνο αναφλέξεων και εκρήξεων.



Αν και οι ειδικοί επιμένουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν ασφαλή, η Jaecoo UK έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για τα αίτια, σύμφωνα με την Daily Mail.

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