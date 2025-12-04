Η ΕΕ επανεξετάζει την κατάργηση των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα VW που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια αναθεώρηση των δασμών κατά των επιδοτήσεων στα ηλεκτρικά οχήματα της Volkswagen που κατασκευάζονται στην Κίνα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντικατάστασή τους με μια δέσμευση ελάχιστης τιμής, ανέφερε σήμερα η επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Η Επιτροπή, η οποία επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2024, δήλωσε ότι έλαβε προσφορά δέσμευσης από την VW και η αξιολόγησή της θα εξετάσει εάν ήταν αποδεκτή και πρακτική, αναφέρει το Reuters.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτείνει μείωση των στόχων για την εξοικονόμηση καυσίμου στα αυτοκίνητα. Οι ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πετρελαϊκής βιομηχανίας χαιρετούν την κίνηση, ενώ οι οικολογικές ομάδες λένε ότι θα αυξήσει το κόστος για τους οδηγούς, αναφέρει η Financial Times.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δραστικές περικοπές στα πρότυπα απόδοσης καυσίμου για τα αμερικανικά οχήματα, σε μια ακόμη ομοβροντία κατά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αναμένεται να ωφελήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις πετρελαϊκές βιομηχανίες.

Οι απαιτήσεις που εισήγαγε ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, για τη μείωση των εκπομπών από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και φορτηγά ήταν «γελοία επαχθείς» και δημιούργησαν «κάθε είδους προβλήματα στις αυτοκινητοβιομηχανίες», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, και του ομόλογού του της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι, σύμφωνα με τη νέα πρόταση που κατέθεσε η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας (National Highway Traffic Safety Administration), οι στόχοι μέσης οικονομίας καυσίμου του στόλου θα μειωθούν στα 34,5 μίλια ανά γαλόνι έως το 2031, από τον στόχο της εποχής Μπάιντεν που ήταν 50,4 μίλια ανά γαλόνι κατά την ίδια περίοδο.

Ο Ντάφι είπε: «Ο Τζο Μπάιντεν και ο [υπουργός Μεταφορών του Μπάιντεν] Πιτ Μπούτιτζιτζ παραποίησαν παράνομα τα πρότυπα χιλιομετρικής απόδοσης για να δημιουργήσουν μια υποχρεωτική νομοθεσία για τα ηλεκτρικά οχήματα – ανεβάζοντας τις τιμές των αυτοκινήτων για τις αμερικανικές οικογένειες και αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να παράγουν οχήματα που κανείς δεν ήθελε».

Η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επιβραδύνει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έρχεται μετά την κατάργηση, τον Σεπτέμβριο, μιας φορολογικής έκπτωσης 7.500 δολαρίων για τα ηλεκτρικά οχήματα και την εκστρατεία της για να αποτρέψει την πολιτεία της Καλιφόρνια από το να εισαγάγει αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών.

Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες που υποφέρουν από απογοητευτικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα λεγόμενα εταιρικά πρότυπα μέσης οικονομίας καυσίμου, τα οποία υποστηρίζουν ότι έχουν αυξήσει το κόστος των βενζινοκίνητων οχημάτων.