Οι Αρχές του Μπαχρέιν ενημέρωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μια 29χρονη έχασε τη ζωή της σε επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο βασίλειο, κατά την ενδέκατη ημέρα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

MO:A 29-year-old Bahraini woman died and eight people were injured as a result of the blatant Iranian aggression against a residential building in Manama. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 9, 2026

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα –νότια από την πρωτεύουσα– καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις αρχές.