Στην Αθήνα βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν για να πραγματοποιήσουν μία ακόμη αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ απομένουν λιγότεροι από 6 μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου για την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι επαφές θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου, με τα στελέχη των Βρυξελλών να εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές και την πορεία των 177 οροσήμων που πρέπει να ολοκληρωθούν, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στο «Ελλάδα 2.0», είτε μέσω μεταφοράς κονδυλίων είτε με τροποποίηση των οροσήμων, αν και αρμόδιες πηγές υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική πλευρά. Είναι, όμως, πιθανό οι περιγραφές των οροσήμων να απλοποιηθούν για να μειωθεί το διοικητικό βάρος, αξιοποιώντας τις ευελιξίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεγάλες εκκρεμότητες παραμένουν και στον τομέα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ άλλες χώρες έχουν περιορίσει τα δάνεια λόγω χαμηλής ζήτησης, στην Ελλάδα το βάρος εστιάζεται στις επιχορηγήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η χαμηλότερη λήψη δανείων σημαίνει μικρότερη ώθηση στην ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Πορεία εκταμιεύσεων

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι το 65% του συνολικού προγράμματος. Με το διπλό αίτημα που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο, το ποσό θα ανέλθει σε 24,57 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 68% των εκταμιεύσεων. Έχουν ολοκληρωθεί 204 ορόσημα (53% του συνόλου), ενώ το επόμενο, όγδοο αίτημα πληρωμής αναμένεται πιθανότατα τον Απρίλιο, με 32 ορόσημα που καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Το ένατο και τελευταίο αίτημα, στα τέλη Αυγούστου, θα περιλαμβάνει 133 ορόσημα.

Οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις της 8ης δόσης

Στις εμβληματικές πρωτοβουλίες ξεχωρίζουν η δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», η θεσμική ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Στον επενδυτικό τομέα, προτεραιότητες είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, οι ανακαινίσεις σε 19 νοσοκομεία, η ολοκλήρωση ψηφιακής επικοινωνίας με το Δημόσιο (Gov.gr) και η επιχορήγηση 100.000 ΜΜΕ για ψηφιακά εργαλεία.

Οι στόχοι της 9ης και τελευταίας δόσης

Για το τελευταίο αίτημα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη μείωση καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση, την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης, τη λειτουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και την ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, Τουρισμό και Βιομηχανία. Στον τομέα των επενδύσεων, ξεχωρίζουν η παράδοση του Βόρειου Τμήματος του Ε-65, η κυκλοφορία 425 ηλεκτρικών λεωφορείων, η ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων, η ολοκλήρωση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, καθώς και η ψηφιοποίηση 1 δισ. σελίδων κρατικών αρχείων.