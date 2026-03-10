Σε κλοιό έντονων πιέσεων βρίσκονται τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων, οδηγώντας τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει «ντόμινο» στις διεθνείς αγορές. Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους για ένα νέο πληθωριστικό κύμα, ανατρέποντας τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Το γερμανικό 10ετές ομόλογο, που θεωρείται το ασφαλές καταφύγιο της Ευρώπης, επέστρεψε στα επίπεδα του 2025 με την απόδοση του να εκτοξεύεται στο 2,92%. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε το 3,70% από 3,58% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, διευρύνθηκε το περιθώριο του (spread) έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου στο 0,83% από το 0,62%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το αφήγημα των «χαμηλών επιτοκίων» δέχεται ισχυρό πλήγμα. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον την πιθανότητα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να διατηρήσει την περιοριστική της πολιτική ή, στο χειρότερο σενάριο, να εξετάσει εκ νέου αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους. Η πρόεδρος, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε (5 Μαρτίου 2026) ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.