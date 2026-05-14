Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν ανοικτά των ακτών της κεντρικής Φλόριντα, όταν 11 άνθρωποι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από μια εφιαλτική περιπέτεια στον Ατλαντικό ωκεανό. Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Beechcraft 300 King Air, που εκτελούσε πτήση μεταξύ των νησιών Μπαχάμες, υπέστη ξαφνική βλάβη στον κινητήρα και κατέπεσε περίπου 50 μίλια από το Βέρο Μπιτς.



Χάρη στην ψυχραιμία του πιλότου, ο οποίος πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση και κατάφερε να επιβιβάσει όλους τους επιβάτες σε μια φουσκωτή σχεδία πριν το αεροπλάνο βυθιστεί, γράφτηκε ο επίλογος μιας σωτήριας επιχείρησης.



Οι 11 ναυαγοί πέρασαν σχεδόν πέντε ώρες παλεύοντας με κύματα που έφταναν το ενάμισι μέτρο, χωρίς να γνωρίζουν αν κάποιος έρχεται να τους βοηθήσει. Η σωτηρία τους ήρθε κυριολεκτικά από μηχανής θεού, καθώς μια ομάδα της Εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση σε κοντινή απόσταση, έλαβε το σήμα κινδύνου και έσπευσε στο σημείο. Οι διασώστες εντόπισαν τη μικρή σχεδία ακριβώς τη στιγμή που μια ισχυρή καταιγίδα πλησίαζε την περιοχή, δυσκολεύοντας δραματικά το έργο τους.



Η επιχείρηση ανάσυρσης από το ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II ήταν ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο και τα καύσιμα. Οι διασώστες ανέσυραν έναν προς έναν τους επιζήσαντες χρησιμοποιώντας ειδικό σύστημα ανύψωσης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μόλις λίγα λεπτά πριν το ελικόπτερο φτάσει στα όρια των καυσίμων του.



Οι 11 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μελβούρνη Ορλάντο, όπου επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, με ορισμένους να φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.



Οι αρχές των Μπαχαμών σε συνεργασία με την αμερικανική FAA έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της μηχανικής βλάβης, ενώ οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν το γεγονός ως ένα «πραγματικό θαύμα» επιβίωσης στις ανοικτές θάλασσες, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.