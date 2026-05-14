Περίπου 50 πλοία απέπλευσαν την Πέμπτη από τη νοτιοδυτική Τουρκία με προορισμό τη Γάζα, στο πλαίσιο νέας αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με διοργανωτή που μίλησε στο AFP.

«Περίπου 50 πλοία απέπλευσαν από τη Μαρμαρίδα πριν από περίπου μία ώρα», δήλωσε ο Γκιορκέμ Ντουρού, μέλος του τουρκικού παραρτήματος της Global Sumud Fleet.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πλοία θα συναντηθούν σε διεθνή ύδατα με ακόμη τέσσερα ή πέντε σκάφη της Freedom Flotilla Coalition. «Τώρα πλέουν προς τη Γάζα», ανέφερε.

Η Global Sumud Flotilla αποτελεί την τρίτη πρωτοβουλία μέσα σε έναν χρόνο με στόχο να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, όπου οι ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα παραμένουν σοβαρές μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Το Reuters μετέδωσε ότι η νέα αποστολή αναχώρησε από τη Μαρμαρίδα, ενώ το AP αναφέρει ότι περισσότερα από 50 σκάφη, με σχεδόν 500 ακτιβιστές από 45 χώρες, συμμετέχουν στη νέα προσπάθεια.

Boats belonging to the Global Sumud Flotilla, carrying activists and humanitarian aid, prepare to depart for Gaza from the port of Marmaris, Turkey, Thursday, May 14, 2026, in an attempt to break the Israeli naval blockade. (AP Photo/Murat Kocabas)

Η νέα αναχώρηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναχαίτιση προηγούμενου στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας. Σύμφωνα με το Reuters, δύο ακτιβιστές, ο Ισπανοπαλαιστίνιος Σάιφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα, κρατήθηκαν στο Ισραήλ και απελάθηκαν στις 10 Μαΐου, ενώ οι ίδιοι και οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι η σύλληψή τους ήταν παράνομη.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ότι οι δύο άνδρες υπέστησαν κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους. Οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει τις κατηγορίες περί κακοποίησης, ενώ δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι αναγκαίος για να αποτραπεί η μεταφορά όπλων στη Χαμάς. Οι διοργανωτές των αποστολών, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι ο στόχος τους είναι ανθρωπιστικός και ότι επιδιώκουν να αναδείξουν τη συνεχιζόμενη κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα. Το AP σημειώνει ότι προηγούμενες απόπειρες στολίσκων έχουν αναχαιτιστεί, ενώ η τελευταία επιτυχημένη διάσπαση του αποκλεισμού είχε γίνει το 2008.