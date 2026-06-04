Το σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που συζητείται αυτή την περίοδο με στόχο να μπει τέλος στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει σημεία που παραμένουν ασαφή και χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση, ανέφερε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε δηλώσεις του σήμερα στην κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους δικούς του όρους, ενώ παράλληλα να διατηρήσει ασαφείς και αδιευκρίνιστες τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ.

Κατηγορίες κατά του Ιράν για το χτύπημα στο Κουβέιτ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν σήμερα «τις σκανδαλώδεις και απαράδεκτες επιθέσεις» που αποδόθηκαν στο Ιράν και στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κατά τις οποίες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου άλλοι 60 τραυματίστηκαν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «καταδίκασε τις σκανδαλώδεις και απαράδεκτες επιθέσεις που διεξήγαγε το Ιράν κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ και άλλων περιοχών της χώρας», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, η οποία εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ρούμπιο και του ομολόγου του από το Κουβέιτ.