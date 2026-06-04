Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει ένα σχέδιο για τη μεταφορά πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, καθώς ανώτατα στελέχη εκφράζουν ανησυχίες ότι η Μόσχα θα μπορούσε να το εκλάβει ως κίνηση κλιμάκωσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.