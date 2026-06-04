Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, τη λειτουργία του κράτους και την εξωτερική πολιτική άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ιωνία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επικοινωνιακές κινήσεις αλλά με συγκεκριμένα μέτρα.

«Η ακρίβεια θέλει μέτρα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις τιμών.

«Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κα. Φον ντερ Λάιεν, ούτε με τα ανέκδοτα περί θυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα. Θέλει έλεγχο στην αγορά. Θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι εκεί εφαρμόστηκε μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, επειδή υπήρχε, όπως είπε, πολιτική βούληση.

«Έχουμε πρόγραμμα, στελέχη και βαθμούς ελευθερίας»

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του έχει και πρόγραμμα και στελέχη, αλλά και τη δυνατότητα να συγκρουστεί με συμφέροντα.

«Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας καθημερινά», σημείωσε.

Όπως είπε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η διαφάνεια και η λογοδοσία, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με το «επιτελικό διευθυντήριο» της Νέας Δημοκρατίας.

«Η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τους πολίτες να δώσουν στο κόμμα του την ευκαιρία να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική.

«Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού, για ένα κράτος ισχυρό, που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο για όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος»

Αναφερόμενος στην πολιτική συγκυρία, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αναζητά «μπαμπούλα», επειδή αυτό τη βολεύει πολιτικά.

«Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να μη συμβιβαστούν με την αποχή και την απογοήτευση, τονίζοντας ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

«Εμείς δεν έχουμε ούτε νταβατζήδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 20:00, ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε και το κυβερνητικό αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος», με αφορμή τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Αναρωτιέται ο πρωθυπουργός: “και ποιος θα είναι μετά από μένα; Ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει, στο Μέγαρο Μαξίμου;”. Μα, πόση αλαζονεία! Αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου», ανέφερε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης.

«Να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μη χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Να χτυπήσει στις 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στον λαό γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί “Γαλάζιας Πατρίδας” του Ερντογάν», σημείωσε.

Κάλεσμα συσπείρωσης

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ τους επόμενους μήνες.

«Ελάτε τους επόμενους μήνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας και μαζί να πετύχουμε κάτι που θεωρούν κάποιοι ακατόρθωτο. Η αλαζονεία, η διαφθορά, η ατιμωρησία να γίνουν παρελθόν και επιτέλους μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για το καλό της πατρίδας αλλά και όλου του ελληνικού λαού», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα του επιδιώκει ένα κράτος ισχυρό, με κανόνες, κοινωνικό κράτος, δικαιοσύνη και λογοδοσία, ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευτούν τη νέα προσπάθεια.