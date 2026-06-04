Μια ασυνήθιστη επαγγελματική διαδρομή έχει τραβήξει τα βλέμματα στα social media και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Νερέα, μια νεαρή Ισπανίδα που σπούδασε Ιατρική, επέλεξε προσωρινά να αφήσει πίσω της την καριέρα του γιατρού και να εργαστεί σε οικοδομές στην Αυστραλία, αναζητώντας νέες εμπειρίες, καλύτερες απολαβές και διαφορετικές προκλήσεις.

Η ιστορία της αναδεικνύει τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας, αλλά και τη σταδιακή είσοδο περισσότερων γυναικών σε επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδροκρατούμενα.

Η Νερέα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική, έναν από τους πιο απαιτητικούς ακαδημαϊκούς κλάδους στην Ισπανία. Ωστόσο, πριν ξεκινήσει την ειδικότητά της, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Αυστραλία και να δοκιμάσει νέες επαγγελματικές εμπειρίες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εργάστηκε αρχικά στην εστίαση, όμως σύντομα βρέθηκε και στον κατασκευαστικό κλάδο. Η εμπειρία αυτή, όπως η ίδια αναφέρει, της αποκάλυψε δεξιότητες και δυνατότητες που δεν γνώριζε ότι διέθετε.

Οι δυσκολίες μιας γυναίκας στην οικοδομή

Η είσοδός της στον χώρο των κατασκευών δεν ήταν εύκολη. Όπως εξηγεί, αρκετές φορές ήρθε αντιμέτωπη με προκαταλήψεις εξαιτίας του φύλου της, ακόμη και πριν ξεκινήσει να εργάζεται.

«Όταν βλέπουν ότι είμαι γυναίκα, πολλές φορές η συζήτηση σταματά», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Παράλληλα, δεν κρύβει ότι τα πρώτα της βήματα στα εργοτάξια συνοδεύτηκαν από λάθη και απαιτητικές στιγμές. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύει στο TikTok, μοιράζεται την καθημερινότητά της και τις προκλήσεις της δουλειάς.

Σε μία από τις αναρτήσεις της περιγράφει τις δυσκολίες χειρισμού ενός κρουστικού εργαλείου βάρους άνω των 10 κιλών, τονίζοντας ότι χρειάστηκε χρόνο και εξάσκηση για να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία.

«Δεν είμαι αργή επειδή είμαι γυναίκα, αλλά επειδή είμαι αρχάρια»

Με το πέρασμα του χρόνου, η Νερέα κατέληξε σε ένα σημαντικό συμπέρασμα: η απόδοση σε μια δουλειά δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την εμπειρία και την εκπαίδευση.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, η δυσκολία που αντιμετώπιζε στην αρχή δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν γυναίκα, αλλά στο ότι βρισκόταν στα πρώτα της βήματα σε έναν εντελώς νέο επαγγελματικό χώρο.

Η στάση της έχει κερδίσει την υποστήριξη πολλών χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι βλέπουν στην ιστορία της ένα παράδειγμα επαγγελματικού θάρρους και προσαρμοστικότητας.

Ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένει στην Αυστραλία είναι οι σημαντικά υψηλότερες απολαβές σε σχέση με την Ισπανία. Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει, οι αμοιβές στον κατασκευαστικό κλάδο μπορούν να φτάσουν τα 32 ευρώ την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 50 ευρώ.

Όπως εξηγεί, η εργασία αυτή της επιτρέπει όχι μόνο να εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα καλό εισόδημα, αλλά και να αναπτύσσει νέες δεξιότητες, βγαίνοντας από τα όρια της επαγγελματικής της «ζώνης άνεσης».

Η επιστροφή στην Ιατρική παραμένει στόχος

Παρά την επιτυχία και την αναγνώριση που έχει αποκτήσει μέσα από τη νέα της επαγγελματική πορεία, η Νερέα ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ιατρική. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της παραμένει η επιστροφή στην Ισπανία, η ολοκλήρωση της ειδικότητάς της και η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Μέχρι τότε, συνεχίζει να μοιράζεται την εμπειρία της στην Αυστραλία, εμπνέοντας νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν διαφορετικές διαδρομές και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.