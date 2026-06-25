Η Ναταλία Λιονάκη εμφανίζεται σε νέο οπτικό υλικό από τη μονή της Παναγίας Τριχερούσας στην Κένυα, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Η πρώην ηθοποιός, η οποία έχει μετονομαστεί σε μοναχή Φεβρωνία, καταγράφεται στις φωτογραφίες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μοναστικής κοινότητας, σε συνθήκες που διαφέρουν πλήρως από την παλαιότερη επαγγελματική και δημόσια πορεία της στην Ελλάδα.

Η δράση στην Αφρική και το καθημερινό πρόγραμμα

Η μοναχή Φεβρωνία έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε θρησκευτικές κοινότητες της Αφρικής, καθώς πέρα από την Κένυα, έχει βρεθεί και σε μοναστήρι στη Νότια Τανζανία, ενώ λαμβάνει μέρος και στις διαδικασίες για τη δημιουργία και τη συντήρηση της μονής της Παναγίας Τριχερούσας.

Άνθρωποι που έχουν γνώση των συνθηκών στη συγκεκριμένη ιεραποστολή μεταφέρουν στοιχεία για το πώς κυλά το εικοσιτετράωρο της πρώην ηθοποιού. Η ημέρα της ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες με τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και τις προσευχές, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει τις πρακτικές υποχρεώσεις του κτιριακού συγκροτήματος.

Η φροντίδα του ορφανοτροφείου και η αποχή από τη δημοσιότητα

Το έργο της περιλαμβάνει μια σειρά από καθημερινά καθήκοντα, στα οποία συγκαταλέγονται η προετοιμασία του φαγητού, η καθαριότητα και η γενικότερη μέριμνα για τους χώρους της μονής. Παράλληλα, συμμετέχει στη στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται στο ορφανοτροφείο της κοινότητας, καθώς και στην παροχή βοήθειας προς τους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.

Τα ίδια πρόσωπα περιγράφουν μια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από χαμηλούς τόνους. Η ίδια επιλέγει να κρατά αποστάσεις από τα μέσα ενημέρωσης, παραμένοντας σταθερή στην απόφαση που έλαβε πριν από χρόνια να τερματίσει την καριέρα της στο θέατρο και την τηλεόραση, προκειμένου να ενταχθεί στον μοναχισμό.