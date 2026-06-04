Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε από το Οβάλ Γραφείο για τη δοκιμαζόμενη αμερικανική βιομηχανία άνθρακα την Πέμπτη, όταν δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όταν του μεταφέρθηκε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει στείλει ανοιχτή επιστολή προτείνοντας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ αντέδρασε με αδιαφορία, σηκώνοντας τους ώμους του.

«Δεν ξέρω. Χαίρομαι που ίσως μιλούν για μια συνάντηση. Νομίζω ότι είχαμε κι εμείς σημαντική συμβολή σε αυτό. Θα ήταν πολύ καλό αν συναντηθούν – πρέπει να το προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν εκφράσει στήριξη σε μια τριμερή συνάντηση, η οποία θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τον Ζελένσκι, τον Πούτιν και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.