Με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Αθήνας – Βελιγραδίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, οι υποδομές και οι διασυνδέσεις αποκτούν αυξημένη σημασία για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης η ενταξιακή πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική πλευρά επανέλαβε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των απαιτούμενων προαπαιτούμενων και μεταρρυθμίσεων.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Βούτσιτς εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής ελληνικής πολιτικής υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και της ενίσχυσης των περιφερειακών συνεργασιών σε τομείς στρατηγικής σημασίας.