Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να βρεθεί το πρωί της Παρασκευής 05/06 ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στην πυλωτή πολυκατοικίας στα Τρίκαλα.

Ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση, κάνοντας λόγο για ατύχημα κατά τη διάρκεια καθαρισμού κυνηγετικού όπλου, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, εκπυρσοκρότησε ξαφνικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ωστόσο, η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.

Πίσω από την οικογενειακή τραγωδία φαίνεται πως υπήρχε ένα μακροχρόνιο ιστορικό αντιπαραθέσεων. Τα δύο αδέλφια διατηρούσαν στο παρελθόν κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα στα Τρίκαλα, η οποία διαλύθηκε έπειτα από σοβαρές διαφωνίες που κατέληξαν στις δικαστικές αίθουσες.

Παρότι οι οικογένειές τους συνέχιζαν να κατοικούν στο ίδιο τριώροφο κτίριο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών παρέμεναν τεταμένες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οι επαφές τους ήταν περιορισμένες και ότι η ρήξη που είχε προκληθεί από τις επιχειρηματικές διαφορές δεν γεφυρώθηκε ποτέ.

Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης ο 86χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και φέρεται να είπε πως πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τον 82χρονο αδελφό του, τη στιγμή που καθάριζε το κυνηγετικό του όπλο στην πυλωτή.

Η σύζυγος του 82χρονου και ο γίος του κατέβηκαν στην πυλωτή όταν άκουσαν τον πυροβολισμό.

Η πλευρά του θύματος , μέσω του συνηγόρου τους , υποστηρίζει ότι ο 86χρονος είχε προσχεδιάσει την πράξη του.