Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο ηλικιωμένων αδελφών κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το trikalavoice.gr οι δύο άνδρες, ηλικίας άνω των 80 ετών, φέρονται να είχαν έντονο καβγά, ο οποίος πήρε δραματική τροπή όταν ο ένας από τους δύο άνοιξε πυρ εναντίον του αδελφού του.

Από τους πυροβολισμούς ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το trikalaola.gr. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν εδώ και χρόνια σοβαρές προσωπικές διαφορές, με τις μεταξύ τους εντάσεις και τους συχνούς καβγάδες να είναι γνωστοί σε πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θύμα διατηρούσε μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο των οικοδομικών υλικών και κατασκευών στην περιοχή των Τρικάλων. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, σε κεντρικό σημείο της πόλης, πριν εκτυλιχθούν τα δραματικά γεγονότα.