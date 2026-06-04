Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, μία μέρα πριν τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, σε live μετάδοση που έκανε στο Instagram.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ τοποθετείται πάντα μέσω των social media για τα θέματα της ομάδας και το ίδιο έκανε και τώρα, τονίζοντας πως αν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον ίδιο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα έμενε για πάντα, στηρίζοντας τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και αποκαλύπτοντας ότι έκανε πρόταση σε έναν παίκτη που όλοι οι προπονητές του κόσμου θα ήθελαν στην ομάδα τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννακόπουλος…

Για τον Χουάντσο: «Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά απίστευτα».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Αυτός που αποκαλείτε ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο τρεις ώρες πριν και τρεις ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Κι εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα».

Για την πρόταση που έχει κάνει: «Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Πρόκειται για κάποιον που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του».