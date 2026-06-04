Η υπόθεση Έπστιν παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις βρετανικές Αρχές να προετοιμάζονται για μια μακρά διαδικασία ερευνών γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τον πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της Κρατικής Εισαγγελίας της Βρετανίας, Στίβεν Πάρκινσον, η ολοκλήρωση των ερευνών ενδέχεται να απαιτήσει έως και έναν χρόνο, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των διεθνών παραμέτρων που εξετάζονται.

Τι ερευνούν οι Αρχές για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ερευνάται μετά τη δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, τον χρηματοδότη που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και πέθανε στη φυλακή το 2019.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες που συνδέονται με την περίοδο κατά την οποία ο Άντριου είχε ρόλο ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες που αφορούν περιστατικό του 2010 σε ιδιωτική κατοικία του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη σχέση που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Έπστιν.

Η αναφορά στον Πίτερ Μάντελσον

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται και ο Πίτερ Μάντελσον, μετά από καταγγελίες που αφορούν πιθανή διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στον Έπστιν κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Ο Στίβεν Πάρκινσον χαρακτήρισε την υπόθεση «περίπλοκη», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μόνο περιστατικό ή σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή.

«Δεν νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να περιμένει κανείς την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε:

«Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν χρειαστεί ένας χρόνος, όχι επειδή δεν είναι επείγουσα, αλλά λόγω της περιπλοκότητας και των διεθνών διαστάσεών της».

Προς το παρόν, καμία κατηγορία δεν έχει απαγγελθεί σε βάρος των δύο ανδρών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.