Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για παραβίαση του δικαιώματος του στην ελευθερία της έκφρασης, όταν προπονητής της Φενέρμπαχτσε.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024 στην τουρκική ομάδα και παρέμεινε μέχρι τον Αύγουστο του 2025, όταν και αποχώρησε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα.

Μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο, πάντως, έγιναν πολλά, με τον Μουρίνιο να αναφέρεται συχνά στους διαιτητές και στην κατάσταση που επικρατεί στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με τις δηλώσεις του και τη συμπεριφορά του να έχουν ως συνέπεια την τιμωρία από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Στον Μουρίνιο είχε επιβληθεί αποκλεισμός ενός αγώνα και πρόστιμο 18.000 ευρώ στα τέλη του 2024 και τελικά, όπως έγινε γνωστό τώρα, τον Μάρτιο του 2025 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορώντας την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης.

Η προσφυγή του Special One έγινε τελικά δεκτή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε μια σειρά ερωτημάτων στις τουρκικές Αρχές.