Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης στον πιο κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, την Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στη συμβολή με την οδό Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, με αποτελέσματα αυτη να εκτραπεί της πορείας της και να ανατραπεί επί του οδοστρώματος. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και πληρώματα του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντας ότι ο μοτοσικλετιστής είναι νεκρός.

Ωστόσο, πέφτοντας η μοτοσικλέτα, παρέσυρε και μια διερχόμενη πεζή γυναίκα που τραυματίστηκε.

Προανάκριση διενεργεί το Τ. Τ. Καλλιθέας.