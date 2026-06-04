Ένα exclusive πάρτι στην καρδιά της Αθήνας διοργάνωσαν η σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, συγκεντρώνοντας εκλεκτούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό, διπλωματικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο σπίτι του ζευγαριού, ένα σπάνιας αισθητικής νεοκλασικό με elegant εσωτερική διακόσμηση από ογκώδη έπιπλα διαχρονικής κομψότητας και μια παλέτα που κινείται σε ουδέτερους τόνους με λεπτομέρειες σε χρυσό και ασήμι.

Το βασικό χαρακτηριστικό της οικίας είναι η μεγάλη βεράντα με glamorous έπιπλα και γεωμετρικά μοτίβα, η οποία προσφέρει άμεση θέα στον Ιερό Βράχο.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που απόλαυσαν τη φιλοξενία ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία συνομίλησε με τους οικοδεσπότες κάτω από τον φωτισμένο περίβολο της Ακρόπολης.

Η τούρτα έκπληξη και το τραγούδι στην Αλεξάνδρα Νίκα

Η βραδιά απέκτησε έντονο μουσικό ενδιαφέρον, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του.

Η εκδήλωση συνέπεσε χρονικά με τα γενέθλια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νίκα, η οποία διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ένας άνδρας με κοστούμι εισήλθε στην αίθουσα μεταφέροντας μια πολυώροφη λευκή τούρτα με αναμμένα κεριά και εντυπωσιακά σιντριβάνια, τοποθετώντας την στο τραπέζι μπροστά από την εορτάζουσα.

Τη στιγμή εκείνη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και, συνοδευόμενος από τους υπόλοιπους καλεσμένους που χειροκροτούσαν ρυθμικά, της τραγούδησε το «Να ζήσεις Αλεξάνδρα», με την ίδια να χαμογελά καθισμένη ανάμεσα στους προσκεκλημένους.

Παρά τον κλειστό χαρακτήρα που είχε το gathering, ορισμένες στιγμές από το εσωτερικό του σπιτιού και τη γιορτινή ατμόσφαιρα διέρρευσαν στο διαδίκτυο.