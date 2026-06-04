Σοκάρει ο Νίκος Μέλλος με την εξομολόγησή του για την πρόσφατη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μια περιπέτεια υγείας που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα τηλεοπτική παραγωγή «Το τελευταίο νησί», ο ηθοποιός περιέγραψε πώς μια απλή ενόχληση στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου οδήγησε άμεσα στο χειρουργικό τραπέζι.

Αποκαλύπτοντας τα γεγονότα, ο Νίκος Μέλλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«η αλήθεια είναι ότι η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά από την αρχή της. Γύρω στις 15 του μήνα είχα μια ενόχληση και είπα να το κοιτάξω. Η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά».

Η απόφαση να αφεθεί στη φροντίδα των δικών του ανθρώπων

Η κρίσιμη αυτή κατάσταση ανάγκασε τον ηθοποιό να αλλάξει ριζικά τη στάση που κρατούσε από μικρός, επιτρέποντας για πρώτη φορά στον εαυτό του να φανεί ευάλωτος και να δεχθεί βοήθεια.

Μιλώντας για τη στήριξη που έλαβε από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, εξήγησε:

«Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Ήμασταν και θα είμαστε. Είδα όμως πως είναι να παίρνεις πραγματικά δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Δεν γινόταν και διαφορετικά».

Η εσωτερική μάχη και η αντιμετώπιση με χιούμορ

Η διαδικασία της ανάρρωσης λειτούργησε και ως μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με τον εαυτό του, αφήνοντας στην άκρη την υπερβολική αυστηρότητα που τον χαρακτήριζε στο παρελθόν.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Μέλλος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη σκέψη του η εμπειρία αυτή, λέγοντας:

«Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι “το έχεις, είσαι δυνατός” και έγινε αλήθεια. Δηλαδή με έπεισα στ’ αλήθεια ότι είμαι δυνατός και το πήρα όλο στην πλάκα».