Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε στη Στοκχόλμη, είχε δύο δοκάρια κυνηγώντας το δεύτερο γκολ και στη συνέχεια είδε τη Σουηδία να κάνει την ανατροπή, στο 95′ όμως ο Μασούρας έγραψε το τελικό 2-2.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε τονίσει την παραμονή του αγώνα ότι θα κάνει δοκιμές και παρέταξε με τριάδα στην άμυνα την Εθνική ομάδα, η οποία μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Απείλησε στο 7′ με το άστοχο πλασέ του Τεττέη, έγινε επικίνδυνη στο 8′ με τον Μαυροπάνο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και τελικά άνοιξε το σκορ στο 10′, όταν ο Τζόλης έδωσε στον Τσιμίκα και αυτός πλάσαρε με το δεξί, εντός περιοχής, για το 0-1.

Η Ελλάδα είχε, έτσι, από νωρίς το προβάδισμα και λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 19′ θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ με το τρομερό σουτ του Κουρμπέλη, η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια στον ώμο του Νέρντφελντ και δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 21′ με το σουτ του Νίγκρεν που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ και το παιχνίδι συνεχίστηκε με την Εθνική ομάδα να βγαίνει με καλές προϋποθέσεις μπροστά και να γίνεται επικίνδυνη με Τζόλη και Τεττέη, αμυντικά όμως θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο προσεκτική, καθώς οι γηπεδούχοι έβρισκαν τον τρόπο να γίνουν επικίνδυνοι.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς μπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε δύο φορές το 0-2 στα πρώτα λεπτά, στάθηκε όμως ξανά άτυχη… Στο 47′ είχε δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε ωραίο πλασέ του Παυλίδη εκτός περιοχής, για να ακολουθήσει στο 50′ η μεγάλη ευκαιρία με τον Τζόλη που για λίγο δεν βρήκε στόχο με πλασέ εντός περιοχής.

Και αφού δεν έγινε το 0-2, έγινε αμέσως μετά, στο 53′, το 1-1, με τον Γιόκερες να εκτελεί φάουλ και τη μπάλα να κοντράρει στο τείχος και να καταλήγει στα δίχτυα του Τζολάκη που δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Η ισοφάριση έδωσε ώθηση στους Σουηδούς που συνέχισαν να επιτίθενται με στόχο το δεύτερο γκολ, ο Γιοβάνοβιτς άρχισε στο 62′ τις αλλαγές για την Εθνική μας ομάδα και στο 69′ ο Αλί μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα για τον Νίλσον που έγραψε το 2-1 από κοντά.

Ο Αλί έγινε επικίνδυνος στο 74′ καθώς πάτησε ξανά περιοχή και τελείωσε τη φάση αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ, ο Γιοβάνοβιτς συνέχισε τις αλλαγές για την Ελλάδα και όλα έδειχναν ότι θα ερχόταν η ήττα, στο 95′ όμως αποδόθηκε δικαιοσύνη: Ο Κωστούλας έκανε ωραία σέντρα και ο Μασούρας βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα για να στείλει στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νέρντφελντ, Μπέρνχαρντσον (64′ Αλί), Λάγκερμπιελκε (64′ Κάλστρομ), Χίεν (64′ Στάρφελτ), Σβένσον (81′ Έκνταλ), Γκούντμουντσον (64′ Ζένελι), Σβάνμπεργκ (64′ Σμιθ), Αγιάρι (64′ Στρουντ), Νίγκρεν (64′ Νίλσον), Ίσακ (64′ Μπέργκβαλ), Γιόκερες (64′ Ελάνγκα).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (81′ Μανδάς), Ρέτσος (62′ Χατζηδιάκος), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (81′ Ντόι), Ρότα (62′ Βαγιαννίδης), Κουρμπέλης (62′ Τριάντης), Ζαφείρης (81′ Μουζακίτης), Τσιμίκας (62′ Κυριακόπουλος), Τεττέη (62′ Κωστούλας), Τζόλης (81′ Μασούρας), Παυλίδης (62′ Δουβίκας).