Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τριάδα στην άμυνα με τους Ρέτσο, Μαυροπάνο και Κουλιεράκη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (3/6) ότι θα κάνει δοκιμές και τελικά επέλεξε να παρατάξει την ομάδα με τριάδα στην άμυνα και σύστημα 3-5-2.

Στο τέρμα είναι ο Τζολάκης, η τριάδα στην άμυνα αποτελείται από Ρέτσο, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, δεξί μπακ-χαφ είναι ο Ρότα, αριστερό ο Τσιμίκας, στον άξονα είναι οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης και μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο ο Τζόλης, πίσω από τους Τεττέη και Παυλίδη.

Η 11άδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τζόλης, Τεττέη, Παυλίδης.

Η 11άδα της Σουηδίας: Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Χίεν, Σβένσον, Μπέρχαρντσον, Γκούντμουντσον, Σβάνμπεργκ, Αγιάρι, Νίγκρεν, Ίσακ, Γιόκερες.