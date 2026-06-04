Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων των ασφαλισμένων για το πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων και στη συνέχεια αρχίζει η σταδιακή αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών (voucher), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.