Χιλιάδες μηχανές φτάνουν από σήμερα στην Ηγουμενίτσα, τόσο μέσω του λιμανιού όσο και οδικώς, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς μεγάλης μοτοσικλετιστικής διοργάνωσης, με ομάδες αναβατών να καταφθάνουν σταδιακά από διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο το μεσημέρι, οπότε είναι προγραμματισμένη η επίσημη έναρξη της συνάντησης.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του thespro.gr στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου ομάδα μοτοσικλετιστών αποβιβάστηκε από το πλοίο Venezia, προερχόμενο από την Ιταλία.

Οι μηχανές βγήκαν οργανωμένα από τον χώρο του λιμανιού και κατευθύνθηκαν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας την πρώτη εικόνα από το κύμα αφίξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αφίξεις και οδικώς προς το Δρέπανο

Παράλληλα, μοτοσικλετιστές φτάνουν και οδικώς, με την κίνηση να γίνεται αισθητή στους βασικούς δρόμους που οδηγούν προς την Ηγουμενίτσα και το Δρέπανο.

Η παρουσία των μηχανών, των αναβατών και των οργανωμένων ομάδων δίνει ήδη ξεχωριστό χρώμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της διεθνούς συνάντησης.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από διάφορες χώρες, με το Δρέπανο να αποτελεί το βασικό σημείο των εκδηλώσεων.

Αυξημένη κίνηση σε καταλύματα και εστίαση

Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης στην Ηγουμενίτσα και την ευρύτερη περιοχή κινούνται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται.

Η παρουσία χιλιάδων μοτοσικλετιστών αναμένεται να επηρεάσει αισθητά την καθημερινότητα της πόλης τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στους δρόμους πρόσβασης, στο λιμάνι και στην περιοχή του Δρεπάνου.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές

Οι Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στους βασικούς οδικούς άξονες και στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση.

Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των συμμετεχόντων και η αποφυγή προβλημάτων από την αυξημένη παρουσία μηχανών και επισκεπτών στην περιοχή.