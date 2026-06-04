Με το Μουντιάλ 2026 να πλησιάζει, ο Ροντινέι αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Κάρλο Αντσελότι, προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ο δεξιός μπακ-χαφ του Ολυμπιακού έχει πάντα διάθεση για χιούμορ και το έδειξε για ακόμη μία φορά με την ανάρτησή του στο Instagram και το μήνυμα που έστειλε στον προπονητή της «σελεσάο».

Φορώντας τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας και εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τη χώρα μας, ο Ροντινέι δημοσίευσε φωτογραφίες με τη φανέλα της Ελλάδας και απευθύνθηκε στον Αντσελότι με το ακόλουθο μήνυμα…

«Αντσελότι, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας».