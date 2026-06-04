Μετά την απροσδόκητη πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν για να υπάρξει συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται πως κάνει και μία πρώτη κίνηση να πλευρίσει την Ευρώπη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσια έκρηξη, το 2022.

Η επανέναρξη των παραδόσεων εξαρτάται από το Βερολίνο, σημείωσε, αφού εναπόκειται στη Γερμανία να αποφασίσει εάν θέλει να λαμβάνει ξανά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream.

«Δεν αστειεύομαι. Απλώς πατάμε ένα κουμπί και η ροή του αερίου ξεκινά. Αλλά για αυτό απαιτείται μια απόφαση από τη (γερμανική) κυβέρνηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο ένας από τους δύο αγωγούς του Nord Stream 2 είναι ανέπαφος και θα μπορούσε «αύριο» να αρχίσει τις παραδόσεις.

Ο Πούτιν υπενθύμισε πάντως ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στον αγωγό αυτόν και η Γερμανία θα χρειαζόταν να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον για την άρση τους.

Η Ρωσία θα μπορούσε να εφοδιάζει τη Γερμανία με έως και 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως αλλά «χρειαζόμαστε μια σαφή απάντηση από τους Γερμανούς εταίρους μας προς την Gazprom, εάν το θέλουν ή όχι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το στείλουμε σε άλλες αγορές, θα το πουλήσουμε σε άλλους εταίρους», είπε.

Την Τετάρτη, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους στην Αγία Πετρούπολη και ζήτησε την επαναλειτουργία του Nord Stream.

Για το πολιτικό μέλλον του

Ο Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι σε αυτό το στάδιο «δεν σκέφτεται» τις επόμενες εκλογές στη Ρωσία. Είναι πολύ νωρίς, σχολίασε, για να πει αν θα επιδιώξει να εκλεγεί για μια νέα θητεία το 2030, αν και το Σύνταγμα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία.

«Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας μου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή στο Ιράν;

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Μόσχα διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το Ιράν και ως εκ τούτου είναι σε θέση να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

«Ας ελπίσουμε» ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ιράν θα είναι σε θέση να βρουν μια λύση, ευχήθηκε.