Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να δημιουργήσει έναν πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του, σε κοντινή απόσταση από το Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δρόμος αυτός θα συνδέει το επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο, που κατασκευάστηκε προς τιμή του προέδρου Αβαράμ Λίνκολν, με τον ποταμό Πότομακ. «Θέλουν να τον αποκαλέσουν πεζόδρομο Τραμπ» είπε στους δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί αφότου επέστρεψε στην εξουσία να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όμως τα κατασκευαστικά σχέδιά του συναντούν εμπόδια από τη δικαιοσύνη.