Στο πένθος έχει βυθιστεί η Έλενα Παπαρίζου μετά την είδηση του θανάτου του Θάνου Καραγρηγόρη, ενός από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε τα δυσάρεστα νέα ενώ βρισκόταν σε επαγγελματική υποχρέωση και προχώρησε σε μια συγκινητική δημόσια εξομολόγηση για τον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνη από το ξεκίνημά της.

Η Έλενα Παπαρίζου περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια πώς ο εκλιπών επηρέασε την εξέλιξη της καριέρας της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ δε θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η ερμηνεύτρια στάθηκε στη γνωριμία της με τον Γιάννη Δόξα, αποδίδοντας τα εύσημα στον Θάνο Καραγρηγόρη.

«Πάντα έλεγα ότι Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο», υπογράμμισε.

Η στιγμή που έμαθε τα νέα στο στούντιο

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την αντίδρασή της όταν έφτασε η είδηση της απώλειας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της προς την οικογένεια του στελέχους της δισκογραφίας.

«Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό; Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, τη Ντίνα και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς», έγραψε.

Κλείνοντας το δημόσιο αντίο της, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στα επαγγελματικά μαθήματα και τις αρχές που πήρε από εκείνον:

«Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από σένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες…»

Η διαδρομή του Θάνου Καραγρηγόρη στη δισκογραφία

Με καταγωγή από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, ο Θάνος Καραγρηγόρης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την αγάπη του για το τραγούδι και εξελίχθηκε σε ένα από τα πρόσωπα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα πίσω από μεγάλες μουσικές παραγωγές και συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής τεσσάρων δεκαετιών, υπηρέτησε τη μουσική βιομηχανία από σημαντικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως η Sony, η Minos-EMI και η Panik Records, ενώ για αρκετά χρόνια διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Universal.