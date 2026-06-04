Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη ζωή της 39χρονης Βασιλικής και των δύο ανήλικων παιδιών της, μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Φίλοι και γείτονες, μιλώντας στο Live News, περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης και φόβου που, όπως αναφέρουν, βίωνε η οικογένεια εδώ και χρόνια, με τα δύο ανήλικα κορίτσια να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο δύσκολων και τραυματικών καταστάσεων.

«Ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα από φωνές»

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, η 10χρονη και η 6χρονη κόρη της 39χρονης φαίνεται πως είχαν εκτεθεί επανειλημμένα σε σκηνές έντασης μέσα στο σπίτι. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, τα παιδιά ξυπνούσαν συχνά τη νύχτα από φωνές και καβγάδες, ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η καθημερινότητά τους, όπως περιγράφεται, χαρακτηριζόταν από φόβο, ανασφάλεια και συνεχή αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.

Στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κατά καιρούς προκύψει προβληματισμοί για τη συμπεριφορά της 10χρονης κόρης. Όπως αναφέρεται, το παιδί εξέφραζε συχνά ανησυχίες και έκανε ερωτήσεις που φανέρωναν ότι αντιλαμβανόταν την ένταση που επικρατούσε στο σπίτι, αναζητώντας απαντήσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντος της μητέρας της.

Τα δύο κορίτσια εξακολουθούν να νοσηλεύονται και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το βράδυ του εγκλήματος τους είχαν χορηγηθεί ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ύπνο ή την αντίληψή τους.

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμέλεια

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμέλεια των δύο παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή της 39χρονης είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις απαιτήσεις της ανατροφής τους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ανάθεση της επιμέλειας στη γιαγιά των παιδιών, με δικαστική εποπτεία. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται, έχει απαγορευτεί η επαφή των παιδιών με συγγενείς από την πλευρά του καθ’ ομολογίαν δράστη.