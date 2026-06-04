Η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Καλαμάτα απασχολεί σήμερα τον Αρκά. Μία γυναίκα στο πάτωμα, ένας βίαιος άνδρας που κρατά μαχαίρι και δίπλα τους ένας άνθρωπος των σπηλαίων με το ρόπαλο στο χέρι.

«Κάθε φορά που δολοφονείται μία γυναίκα, σπάει το λεπτό επίχρισμα πολιτισμού και αποκαλύπτεται πόσο κοντά παραμένουμε στη βαρβαρότητα», είναι το μήνυμα του Αρκά.

Η ανάρτηση μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε σχεδόν 2.500 αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.

Υπενθυμίζεται πως ένας 41χρονος άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα με 45 μαχαιριές. Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ίδιος επιμένει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και υποστηρίζει πως αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα, και έπειτα της πήρε το μαχαίρι και τη σκότωσε.