Επιμένει πως ήταν σε άμυνα παρά τις 45 μαχαιριές ο 41χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης απολογείται σήμερα, Πέμπτη 4/6 ενώπιον του Ανακριτή ενώ όλο και περισσότερες πληροφορίες για τη φρίκη που βίωνε η γυναίκα βλέπουν το «φως».

Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων ενώ ο ίδιος επιμένει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει πως αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την κακοποίηση της 39χρονης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, προκύπτει ότι η κακοποίηση της 39χρονης είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από τον στενό κύκλο φίλων της.

Ειδικότερα, στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνουν εκ νέου οι καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά όπως επισημαίνει το ERTNews ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Μετά την τραγική εξέλιξη, τα δύο άτομα από το φιλικό της περιβάλλον κλήθηκαν από τη Δικαιοσύνη για κατάθεση.

Επίσης μαρτυρία στο Mega αναφέρει πως ο δράστης της δολοφονίας χτυπούσε τη σύζυγό του ακόμη και όταν εκείνη ήταν έγκυος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είχε αποτανθεί για συμβουλές στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου, όπου της είχε προταθεί η χορήγηση panic button, το οποίο όμως αρνήθηκε.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του 41χρονου και της 39χρονης, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Η αδελφή του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.