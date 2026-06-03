Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς οι έρευνες των Αρχών σκιαγραφούν ένα σκηνικό εμμονικού ελέγχου και παρακολούθησης της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, οι αστυνομικοί εντόπισαν συστήματα παρακολούθησης που φέρεται να είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος, προκειμένου να γνωρίζει κάθε κίνηση της συζύγου του.

GPS tracker στο όχημα και συσκευές παρακολούθησης στο σπίτι

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος είχε τοποθετήσει GPS tracker στο αυτοκίνητο της 39χρονης, ενώ στο σπίτι βρέθηκαν συσκευές καταγραφής συνομιλιών και παρακολούθησης.

Τα ευρήματα έχουν ήδη κατασχεθεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές προχωρούν στην ανάλυση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της παρακολούθησης αλλά και πιθανά κρίσιμα στοιχεία για το έγκλημα.

Ένα μήνυμα φαίνεται να πυροδότησε τη φονική επίθεση

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η αφορμή για τη δολοφονία να ήταν κάποιο μήνυμα που έλαβε ή αντάλλαξε η 39χρονη το βράδυ της τραγωδίας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 41χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και να αντιδρούσε ακόμη και στις αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες από το περιβάλλον της γυναίκας κάνουν λόγο για μια σχέση που βρισκόταν σε οριακό σημείο. Η 39χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει να αποχωρήσει οριστικά από τον γάμο και να προχωρήσει σε διαζύγιο, ενώ ο σύζυγός της επιδίωκε την επανασύνδεση.

«Είχαμε οργανώσει τη φυγή της»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στη 39χρονη Βασιλική. Φίλη της αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο απομάκρυνσής της από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς αρκετοί άνθρωποι ανησυχούσαν για την ασφάλειά της.

«Της είχαμε πει να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Είχαμε βρει ακόμη και μέρος για να μείνει. Ήμασταν έτοιμοι να τη βοηθήσουμε να εξαφανιστεί από τη ζωή του. Όμως φοβόταν πολύ να κάνει αυτό το βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη ήταν και η αποκάλυψη της αδελφής της 39χρονης, η οποία δήλωσε ότι οι δυο τους σχεδίαζαν εδώ και καιρό την αποχώρησή της από το σπίτι. «Είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν προλάβαμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις τους γίνονταν μυστικά ώστε να μην αντιληφθεί τίποτα ο 41χρονος.