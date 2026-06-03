Μαρτυρία από το περιβάλλον του γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα υποστηρίζει ότι ο δράστης υπεραγαπούσε τη σύζυγο, την οποία κατακρεούργησε με τουλάχιστον 40 μαχαιριές, ενώ την είχε δαγκώσει και σε ορισμένα σημεία του σώματος.

Το συγκεκριμένο άτομο ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι συμφώνησε να πάρει διαζύγιο, ωστόσο το θύμα δεν ήθελε. Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως ο δράστης δεν ήταν οικονομικά ισχυρότερος από τη 39χρονη, που της απαγόρευε να εργαστεί, τη στιγμή που η οικογένειά της δεν είχε χρήματα να πληρώσει την κηδεία, με αποτέλεσμα τρεις άγνωστοι να καλύψουν τα έξοδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στις «Αποκαλύψεις» άτομο από το περιβάλλον του δολοφόνου:

«Έχουμε χάσει τη νύφη μας. Είναι το πιο τραγικό πράγμα στη ζωή μας. Η μητέρα του Α… (κατηγορούμενου) βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λέει ότι θα ήταν καλύτερα να πέθαινε ο γιος της. Η αδερφή της Βασιλικής μας απειλεί να μας πάρει και τα παιδιά. Δεν θέλουμε το άδικο. Μαζεύουμε στοιχεία που θα δείξουν τι οδήγησε τον Α… στο να σηκώσει χέρι και να δολοφονήσει τη σύζυγό του που την υπεραγαπούσε. Τα παιδιά είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο. Ο Α… μας είχε πει ότι η ίδια τον είχε παρακαλέσει να παραμείνει μαζί τους, γιατί τη βοηθούσε πολύ με τα παιδιά και τις δουλειές του σπιτιού. Δεν ισχύουν αυτά που λένε, ότι ήταν οικονομικά ισχυρότερος. Το σπίτι είναι αγορασμένο με δάνειο και ακόμη το χρωστάνε. Ο Α… ήταν γενικά κλειστός χαρακτήρας. Δεν μίλαγε πολύ. Ό,τι του ζητούσε η Βασιλική πάντως το έκανε. Η Βασιλική του είχε ζητήσει να την πάει σε ψυχίατρο, γιατί δεν αισθανόταν καλά και την πήγε όντως. Της αγόρασε μάλιστα χάπια που τώρα τον κατηγορούν γι’ αυτό».