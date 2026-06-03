Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία της από τον σύζυγό της, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Συγγενείς, φίλοι, γείτονες και κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου για να αποχαιρετήσουν την άτυχη μητέρα δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο μέσα στο σπίτι της.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη νέα γυναικοκτονία, με δεκάδες πολίτες να δίνουν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία, κρατώντας λευκά λουλούδια και αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της 39χρονης.

Η σορός της Βασιλικής έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγο πριν από τις 19:00, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ κοινό ήταν το αίτημα να μην ξεχαστεί ποτέ η ιστορία της.

Συγκλονίζουν η αδελφή και η θεία της

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία ήταν η αδελφή και η θεία της 39χρονης, οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, αλλά και να σταθούν δίπλα στα δύο ανήλικα παιδιά που άφησε πίσω της η Βασιλική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια, ηλικίας 10 και 6 ετών, αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή τη μητέρα τους. Η ενημέρωσή τους για τον θάνατό της έγινε με τη συνδρομή ειδικών ψυχολόγων και παρουσία στενών συγγενικών προσώπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά δύσκολη αυτή στιγμή με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία.

Η αδελφή της άτυχης γυναίκας έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αναλάβει τη φροντίδα και την ανατροφή των δύο παιδιών.

Τα δύο ανήλικα κορίτσια εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό ιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση μετά το σοκ που υπέστησαν.

Ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.