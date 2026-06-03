Σοκάρουν οι αποκαλύψεις φίλης της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, με τη γυναίκα να αναφέρει ότι ο γυναικοκτόνος χτυπούσε τόσο συχνά τη σύζυγό του, ώστε η κακοποίηση να μοιάζει με καθημερινή κατανάλωση χαπιού.

«Μου έλεγε ότι “δεν ξέρεις ακριβώς τι περνάω και δεν θέλω να σου λέω. Γιατί, όχι ότι δεν σε εμπιστεύομαι, αλλά δεν θέλω να με λυπάσαι”, μου λέει, “και στεναχωριέμαι, δεν θέλω να τα κουβεντιάζω. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάω”. Και ότι ήθελε να φύγει. Και ότι φοβάται, για αυτό δεν φεύγει», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Δεν ήταν ξύλο για κάτι που μπορεί να γινόταν σοβαρό. Ήταν σαν να παίρνεις ένα χάπι την ημέρα, κάπως έτσι. Τώρα το πόσο συχνά γινόταν… γινόταν αρκετά συχνά μου είχε πει. Η Βασιλική έψαχνε πολύ, δηλαδή, θα πήγαινε στο κέντρο (γυναικών) θα ρώταγε, θα ρώταγε κάποιο δικηγόρο. Ασχολιόταν δηλαδή να ξέρεις όλες τις περιπτώσεις, τι μπορεί να κάνει… Αλλά παραπέρα δεν προχώραγε, να πάρει την απόφαση», είπε η φίλη της 39χρονης.

«Είχαν καλέσει από την αστυνομία, ναι. Κι ότι αυτή μετά όμως ότι δεν παραδέχτηκε κάτι, γιατί φοβόταν τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει. Είχαν πάρει κάποιοι από τον χορό τηλέφωνο την αστυνομία. Μου λέει “εντάξει, δεν μπορούσα να παραδεχτώ”, δηλαδή, ότι “αυτά που είπαν αυτοί, ενώ είχαν δίκιο” μου λέει. “Δεν μπορούσα να παραδεχτώ” γιατί αυτή φοβόταν, γιατί και στην αστυνομία να πάει ότι αυτός θα τη βρει και ότι θα της κάνει κακό», πρόσθεσε στη συνέχεια.