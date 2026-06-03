Τα τελευταία λόγια της 39χρονης Βασιλικής πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της στην Καλαμάτα περιέγραψε ο μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία και υπέδειξε το σπίτι από όπου ακούγονταν οι φωνές.

Ο άνδρας είπε ότι άκουσε τη γυναίκα να εκλιπαρεί για τη ζωή της, αναφέροντας: «Ακούστηκε “βοήθεια” και “μη, γιατί;”. Τέτοια λόγια. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί, αναφέροντας ότι ο γυναικτόνος σάστισε στη θέα τους, ρωτώντας μάλιστα τι θέλουν στο σπίτι του, παρότι ο ίδιος ήταν λουσμένος στο αίμα της 39χρονης.

«Ήταν μούσκεμα, σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα χέρια και τα πόδια», είπε στον Alpha, προσθέτοντας: «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Λέει ένα σαν “τι έγινε;” και αστυνομικός του λέει “πού είναι η γυναίκα σου, θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Μας λέει ότι είναι εκεί πίσω και του είπαν να καθίσει κάτω, όπου του πέρασαν και χειροπέδες».

Την Πέμπτη η απολογία του

Προκλητικός και αμετανόητος παραμένει ο 41χρονος λογιστής από την Καλαμάτα, επιμένοντας στην εκδοχή της αυτοάμυνας παρά τις 45 μαχαιριές και τα δεκάδες χτυπήματα στην 39χρονη σύζυγό του, ενόψει της απολογίας του στον ανακριτή την Πέμπτη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και τον νόμο περί όπλων.

Πλέον, με την 39χρονη Βασιλική να είναι νεκρή –θύμα της οργής του συζύγου της–, τα στόματα ανοίγουν στην Καλαμάτα και ακούγεται ότι η γυναίκα ζούσε έναν πραγματικό εφιάλτη και ότι όλοι περίμεναν πως θα συμβεί κάτι κακό. Ούτε η ίδια όμως ούτε κάποιος από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της φαίνεται πως είχαν ενημερώσει τις Αρχές, γι’ αυτό και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Μάλιστα, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες». Γίνεται δε αναφορά στο περιστατικό του Νοεμβρίου 2025 με την επισήμανση ότι «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους».