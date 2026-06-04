Στον ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής πήρε αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Τετάρτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 41χρονος φέρεται να εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, πίσω από την άγρια γυναικοκτονία κρύβεται η παθολογική ζήλια του δράστη, ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο 41χρονος διέδιδε συστηματικά στο περιβάλλον του ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Προκειμένου να ελέγχει πλήρως την καθημερινότητά της, ο δράστης είχε επιστρατεύσει ακραίες μεθόδους παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS) στο αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, καθώς και κρυφές συσκευές ηχογράφησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι. Παράλληλα, δεν είχε διστάσει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram, με το ανατριχιαστικό ψευδώνυμο «θάνατος», μέσω του οποίου κατασκόπευε κάθε ψηφιακή δραστηριότητα της 39χρονης.

Φίλη της 39χρονης Βασιλικής αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο απομάκρυνσής της από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς αρκετοί άνθρωποι ανησυχούσαν για την ασφάλειά της.

«Της είχαμε πει να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Είχαμε βρει ακόμη και μέρος για να μείνει. Ήμασταν έτοιμοι να τη βοηθήσουμε να εξαφανιστεί από τη ζωή του. Όμως φοβόταν πολύ να κάνει αυτό το βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη ήταν και η αποκάλυψη της αδελφής της 39χρονης, η οποία δήλωσε ότι οι δυο τους σχεδίαζαν εδώ και καιρό την αποχώρησή της από το σπίτι. «Είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν προλάβαμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις τους γίνονταν μυστικά, ώστε να μην αντιληφθεί τίποτα ο 41χρονος.