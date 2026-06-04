Το όνομα του Μπάμπη Λυκογιάννη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην ελληνική μεταγραφική αγορά. Ο έμπειρος αριστερός μπακ ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Μπολόνιακαι κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές γεμάτες σεζόν στη Serie A, αλλά και συμμετοχές στο Champions League.

Η περίπτωσή του συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική για συλλόγους με υψηλές απαιτήσεις – Πρόκειται για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο οποίος παράλληλα γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και όλα δείχνουν ότι γυρίζει στη Σούπερ Λιγκ. Διαβάστε περισσότερα στο Spordog.gr